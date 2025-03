Alexandre Padilha e Gleisi Hoffmann tomam posse como ministros no governo Lula

Na tarde desta segunda-feira (10), o presidente Lula deu posse aos novos ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. A cerimônia aconteceu no Palácio do Planalto. Como ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann terá como missão melhorar a relação do governo com o Congresso. Padilha, que é médico e já foi ministro da Saúde na gestão de Dilma Rousseff, retorna ao cargo com a missão de criar uma marca do Governo Federal na saúde e melhorar a condução dos trabalhos de combate à dengue.



