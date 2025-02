A inflação dos alimentos subiu 7,12% nos últimos 12 meses, segundo dados do IBGE. O pepino teve um aumento de 37%, seguido pela abobrinha com 20%, cenoura com 17% e café com 11,6%. Além dos alimentos, a conta de energia elétrica também pesou no orçamento, com um aumento de 16% em fevereiro.



