Alta cúpula da PF conhece central do Smart Sampa, sistema de monitoramento por câmeras de São Paulo

A alta cúpula da Polícia Federal de São Paulo conheceu a central do Smart Sampa, o sistema de monitoramento por câmeras da capital paulista. O superintendente regional da PF, Rodrigo Luis Sanfurgo de Carvalho, foi recebido pelo prefeito Ricardo Nunes na central que comanda as mais de 27 mil câmeras. O delegado elogiou a iniciativa e se manifestou a favor de parceria entre a Polícia Federal e o Smart Sampa. De acordo com a prefeitura, desde o ano passado, o sistema com reconhecimento facial já ajudou a prender mais de 1.200 foragidos e a localizar mais de 60 desaparecidos.



