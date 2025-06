Alta do IOF: equipe econômica se reunirá com líderes do Congresso para debater alternativas

A equipe econômica do governo volta a se reunir com líderes da Câmara dos Deputados e do Senado no domingo para apresentar as alternativas ao aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. O encontro vai ser realizado na residência oficial do presidente da Câmara, Hugo Motta e terá também a participação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A equipe econômica quer manter o aumento do IOF neste ano, mesmo que em uma taxa menor do que a anunciada, e deve propor reformas estruturantes para o ano que vem.



