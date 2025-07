Ambulante é morto em troca de tiros entre policiais e traficantes em Salvador (BA)

Um homem morreu e um delegado foi baleado, nesta segunda-feira (14), durante uma troca de tiros entre policiais e traficantes em Salvador, capital baiana. Os agentes, que iam cumprir um mandado judicial, foram recebidos a tiros por criminosos que estavam em uma festa no meio da rua. Durante o confronto, o delegado Jean Fiuza foi baleado no braço e levado para o Hospital Geral de Salvador. Outras duas pessoas foram atingidas: uma mulher, que também está internada, e um homem de 38 anos que trabalhava como ambulante na festa. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.



