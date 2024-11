Ameaça de bomba causa transtornos no Aeroporto Internacional de Goiânia (GO)

Uma ameaça de bomba causou transtornos no Aeroporto Internacional de Goiânia, em Goiás. Uma bagagem suspeita foi encontrada por uma funcionária da limpeza dentro do banheiro masculino. O esquadrão antibombas foi acionado pela direção do aeroporto e isolou toda a área para retirar a bagagem, que estava próxima ao check-in de embarque. Um robô foi utilizado pela polícia e, para garantir a segurança dos passageiros, os embarques foram transferidos para uma área afastada. A polícia analisou o material e constatou que não era uma bomba.