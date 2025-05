Lobos ameaçados de extinção nascem em zoológico nos EUA

Um zoológico no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, acaba de ganhar novos moradores: filhotes de lobo vermelho. Esses lobos são nativos do sudeste dos Estados Unidos e estão classificados como ameaçados de extinção. Funcionários do zoológico informaram que os pais dos filhotes estão cuidando deles adequadamente.



