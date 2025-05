Assista a íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta sexta (9)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Em abril, a inflação foi de 0,43%, a maior taxa registrada para o mês em relação aos anos anteriores. A alta acumulada no ano é de 2,48%, e nos últimos 12 meses chega a 5,53%, superando o teto da meta de 4,5%. Oito dos nove grupos pesquisados apresentaram aumento nos preços, com destaque para saúde, roupas e alimentação. E ainda: Lobos ameaçados de extinção nascem nos EUA.



