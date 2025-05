Ameaçado de extinção, filhote de arara-azul-de-lear se torna atração em núcleo de conservação em SP

Um filhote de arara-azul-de-lear tem sido a atração de um núcleo de conservação de animais silvestres em Araçoiaba da Serra, São Paulo. A espécie está em risco de extinção. Ainda não se sabe o sexo do filhote, que tem apenas 59 gramas. Ele é alimentado e mantido no berçário. Assim que deixar a sala de incubação, vai se juntar a outras 14 aves da espécie que já estavam no local. Os pais do filhote, batizados de Maria Eduarda e Dumont, foram vítimas do tráfico de animais, crime muito comum no Brasil. Depois de resgatados, agora vivem no novo lar.



