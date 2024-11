Americanos decidem nesta terça (5) quem vai governar o país pelos próximos quatro anos

Milhões de eleitores nos Estados Unidos votam hoje para decidir o próximo presidente. No estado de New Hampshire, a primeira urna abriu e fechou com empate entre os candidatos Kamala Harris e Donald Trump. Nesta segunda-feira, último dia de campanha, ambos realizaram comícios na Pensilvânia. Trump também visitou a Carolina do Norte e Michigan. Detalhes da eleição americana serão acompanhados ao longo do dia pelo Jornalismo da Record.