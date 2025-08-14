Anatel revoga obrigatoriedade de prefixo 0303 que identifica ligações de telemarketing

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidiu revogar a obrigatoriedade do prefixo 0303 para ligações de telemarketing. Em vigor há dois anos, o código ajudava consumidores a identificar chamadas indesejadas. Diversas entidades apresentaram recursos administrativos pedindo a revisão ou a exclusão da medida, entre elas algumas representantes do setor de telemarketing e operadoras de telefonia. Agora o entendimento é que já existem ferramentas mais eficazes no combate às chamadas abusivas, como a Origem Verificada, desenvolvida pela Anatel e operadoras.



