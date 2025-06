Ancelotti confirma a volta de Raphinha ao ataque para o jogo que pode garantir o Brasil na Copa

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, faz, nesta segunda-feira (9), o último treino antes do jogo contra o Paraguai, na terça-feira (10), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Será o primeiro jogo de Ancelotti comandando a seleção no Brasil. Na estreia dele, semana passada, a partida contra o Equador, em Guayaquil, terminou empatada, sem gols. O técnico italiano confirmou a escalação de Raphinha no lugar de Estêvão. O atacante do Barcelona cumpriu suspensão contra o Equador. Outra possível mudança é a escalação de Matheus Cunha no lugar de Richarlyson.



