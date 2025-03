Anchieta continua interditada no sentido São Paulo após caminhão derrubar passarela

A rodovia Anchieta está parcialmente interditada na altura do município de Cubatão devido a um acidente envolvendo uma carreta que derrubou uma passarela . Ninguém se feriu. A concessionária Ecovias recomenda o uso da rodovia dos Imigrantes para veículos de passeio. O trabalho de remoção dos escombros continua e a pista norte foi liberada recentemente, com inversão da mão de direção para facilitar o fluxo em direção ao litoral.



