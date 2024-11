Anvisa faz novo alerta sobre a falsificação do medicamento Ozempic

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária fez um alerta sobre a falsificação do medicamento Ozempic. A fabricante do produto comunicou a Anvisa sobre a adulteração em seis cidades. Segundo o alerta, os rótulos verdadeiros do medicamento teriam sido colados em canetas de insulina que, de acordo com o documento da fabricante, teriam sido readesivadas e reaproveitadas com rótulos. Esses rótulos teriam sido retirados indevidamente de canetas originais do medicamento.