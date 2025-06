Apesar de cessar-fogo, Irã realiza novos ataques a Israel e deixa três mortos

Apesar do acordo de cessar-fogo, o Irã realizou novos ataques a Israel, deixando três mortos. Mais cedo, governo iraniano declarou que as ações iriam continuar até o último minuto antes do cessar-fogo. Lembrando que o acordo, anunciado por Donald Trump, começa a valer a 1 hora da manhã pelo horário de Brasília.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!