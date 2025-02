Aplicativo da carteira de trabalho passa a divulgar vagas de emprego

As vagas do Sistema Nacional de Empregos (SINE) agora estão acessíveis por meio da carteira de trabalho digital. Segundo Os usuários do aplicativo receberão notificações sobre oportunidades de emprego em suas áreas. Para isso, é necessário atualizar as informações pessoais e os objetivos profissionais no app, que é gratuito e disponível nas lojas virtuais. Atualmente, 81 milhões de pessoas já fizeram o download da carteira digital.