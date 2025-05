Após assinar 30 acordos com a China, Lula faz balanço da viagem ao país

O presidente Lula fez um balanço da viagem à China na noite desta terça (13), em Pequim, após assinar mais de 30 acordos com o presidente Xi Jinping. O presidente disse que volta ao Brasil otimista com a possibilidade de crescimento econômico, de mais investimentos e com esperança de paz na Ucrânia. Lula também afirmou que pediu ao presidente Xi Jinping que mandasse um representante ao Brasil para discutir a questão das redes sociais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!