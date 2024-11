Após confronto entre PMs e traficantes, 35 linhas de ônibus são afetadas no Rio de Janeiro

Um tiroteio que deixou três mortos e outros três feridos, no Rio de Janeiro. A manhã desta quinta-feira (24) foi marcada pelo desespero de pessoas que ficaram no meio do fogo cruzado. O policiamento segue reforçado na região do Complexo de Israel, na zona norte. O confronto entre policiais militares e traficantes parou a Avenida Brasil e prejudicou o transporte público. Trinta e cinco linhas de ônibus que passavam pela via foram afetadas com a interdição. Mais de 9 mil passageiros de trem foram prejudicados após o fechamento de cinco estações, devido à falta de segurança. Três unidades de saúde suspenderam o atendimento, e nove escolas públicas também não abriram as portas.