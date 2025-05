Vitória (ES) está há 50 dias sem registrar homicídios, o melhor resultado em 29 anos

A cidade de Vitória está há mais de 50 dias sem registrar qualquer homicídio. É o melhor resultado em 29 anos. Entre janeiro e abril, foram registrados 19 crimes do tipo. Isso representa uma queda de 60% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando houve 47 homicídios. Segundo a Secretaria Estadual da Segurança Pública, em todo o Espírito Santo houve uma queda de 20% no número de homicídios em comparação a 2024.



