Após derrota, torcida organizada do Santos invade CT do clube

O grupo quebrou um dos portões de acesso para protestar contra os jogadores e a diretoria

Boletim JR 24H

Nesta tarde, torcedores organizados do Santos invadiram o centro de treinamento do clube, após a goleada sofrida por 6 a 0 para o Vasco. O grupo quebrou um dos portões de acesso para protestar contra os jogadores e a diretoria. Neymar esteve à frente do elenco e conversou com os torcedores para acalmá-los. A polícia foi acionada para conter o protesto. O próximo jogo do Santos será contra o Bahia, no próximo domingo (24), pelo Brasileirão.

  • santos
  • neymar-jr

