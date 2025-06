Após desistir de aumentar alíquota do IOF, Haddad discute alternativas com Lula

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve encontrar-se com o presidente Lula para discutir alternativas após desistir do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Embora a reunião ainda não esteja confirmada, o objetivo é debater as alterações acordadas no último domingo com os presidentes da Câmara, Hugo Motta e do Senado, Davi Alcolumbre. Haddad propõe diminuir a tributação sobre o IOF e revisar algumas isenções fiscais para atingir as metas fiscais.



