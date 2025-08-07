Após saque de carga de carne, PM faz operação no Complexo da Pedreira, no Rio

Um dia depois do saque a uma carga de carne, a Polícia Militar fez uma operação no Complexo da Pedreira, na zona norte do Rio de Janeiro. Blindados da polícia foram usados para entrar na comunidade. Cães farejadores também participaram da ação que busca reprimir a atuação de criminosos na região. Um homem foi preso e uma arma apreendida. Durante a noite, moradores registraram uma intensa troca de tiros. A área foi ocupada na última quarta-feira (6) pela polícia, depois que a população local saqueou uma carga de carnes roubadas.



