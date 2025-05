Apostas esportivas: Bruno Henrique falta a audiência online da Justiça Desportiva

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, não compareceu à audiência online da Justiça Desportiva, que estava marcada para esta segunda-feira (26). O jogador responde a um inquérito que apura o suposto envolvimento dele em um esquema de apostas. Ele optou por participar do treino do flamengo. Bruno Henrique é investigado por suspeita de ter forçado um cartão amarelo em jogo contra o Santos. Isso aconteceu em 2023 e teria beneficiado apostadores.



