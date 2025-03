Apreensões de cigarros eletrônicos contrabandeados crescem mais de 150% em 2024

As apreensões de vaporizadores no Brasil aumentaram mais de 150% em 2024, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Foram confiscados mais de 620 mil dispositivos eletrônicos. O Paraná foi o estado com o maior número de apreensões devido à proximidade com o Paraguai, por onde muitos cigarros eletrônicos ilegais entram no país. Desde 2009, a comercialização e importação desses produtos são proibidas no Brasil, e quem for flagrado pode enfrentar penas de 2 a 5 anos de prisão.



