Os incêndios florestais no Brasil aumentaram 79% em 2024. Um levantamento divulgado nesta quarta-feira (22) mostra que a área queimada foi superior ao tamanho do território da Itália. Os dados mostram que quase 31 milhões de hectares foram queimados no Brasil entre janeiro e dezembro de 2024. Mais da metade dos incêndios foram na Amazônia.