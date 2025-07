Argentina lança incentivos para aumentar o número de visitantes do Brasil

Historicamente, a Argentina é um dos principais destinos turísticos para os brasileiros. E com a chegada da temporada de inverno, o país vizinho traz incentivos para aumentar ainda mais o número de visitantes do Brasil. O interesse dos brasileiros pela Argentina segue alto, mas o fortalecimento do peso impactou o fluxo de turistas. Segundo dados do Instituto Nacional de Estadística e Censos da Argentina, em maio de 2025, o país registrou uma redução de 18,2% no número de visitantes do Brasil em comparação ao mesmo período do ano passado. Para atrair ainda mais visitantes, a Argentina aposta em tarifas promocionais, passeios turísticos e experiências gastronômicas. A estratégia faz parte da campanha lançada pelo governo para reforçar o turismo entre os brasileiros.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!