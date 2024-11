Arma para derrubar drones é achada com traficantes no Rio de Janeiro

Um bloqueador de sinal capaz de derrubar drones, foi apreendido em uma comunidade controlada por criminosos, no Rio de Janeiro. Isso aconteceu durante um confronto entre policiais e traficantes no Complexo do Chapadão, na zona norte da cidade. A arma antidrone foi encontrada após o confronto que terminou com a prisão de três suspeitos. Esse é o segundo equipamento do tipo apreendido no estado. Além do dispositivo, foram apreendidos dois fuzis, carregadores e drogas.