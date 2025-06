Arqueólogos encontram cemitério de pessoas escravizadas do século 18 em Salvador

Arqueólogos encontraram um cemitério de pessoas escravizadas do século 18, em Salvador. Primeiro os arqueólogos encontraram peças de cerâmica e de porcelana do século 19. No terceiro dia, foram localizados os primeiros indícios de que havia um cemitério no local. Com o passar do tempo, o local se perdeu na paisagem urbana da cidade. Cerca de um 1,2 milhão de pessoas foram trazidas da África para a Bahia no período colonial para serem escravizadas. Pesquisadores suspeitam que até 100 mil escravizados tenham sido enterrados no cemitério descoberto recentemente.



