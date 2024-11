Assaltante rouba carro com mulher dentro em posto de combustíveis na Paraíba; câmeras flagraram tudo

A câmera de segurança de um posto de combustíveis flagrou o roubo de um carro na cidade de Monteiro, na Paraíba. O dono do carro estava calibrando o pneu, quando o suspeito apareceu de capacete. Ele abriu a porta, entrou no veículo e foi embora com a esposa do motorista dentro. A mulher apareceu depois nas imagens, já fora do carro. O assaltante fugiu, mas foi preso em seguida.