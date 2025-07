O corpo de Juliana Marins, brasileira que morreu na Indonésia, já está no Rio de Janeiro e passará por autópsia na manhã desta quarta-feira (2). O objetivo é saber se houve omissão por parte das autoridades do país asiático. E mais: inscrições para o Enem dos Concursos começam nesta quarta (2).



