Os julgamentos de casos de feminicídio cresceram 225% em quatro anos, de acordo com dados do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Veja também: Ministro Alexandre de Moraes, do STF, defende reação forte contra big techs e regulamentação do setor.



