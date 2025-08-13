Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta quarta (13)
Governo anuncia plano de ajuda aos setores afetados pelo tarifaço dos EUA. Defesa Civil de SP alerta para baixa umidade do ar no interior do estado.
Confira nesta edição do JR 24 Horas: Uma semana após o início do tarifaço dos Estados Unidos, o governo federal vai apresentar o plano de ajuda aos setores atingidos. O presidente Lula assina a medida provisória com o pacote nesta quarta (13) no Palácio do Planalto. Além de uma linha de crédito de R$ 30 bilhões, o governo deve criar um programa de compras governamentais de produtos perecíveis afetados pela tarifa de 50% nas exportações para os Estados Unidos. E ainda: Defesa Civil de São Paulo alerta para baixa umidade do ar no interior do estado.
