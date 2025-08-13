Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta quarta (13)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Uma semana após o início do tarifaço dos Estados Unidos, o governo federal vai apresentar o plano de ajuda aos setores atingidos. O presidente Lula assina a medida provisória com o pacote nesta quarta (13) no Palácio do Planalto. Além de uma linha de crédito de R$ 30 bilhões, o governo deve criar um programa de compras governamentais de produtos perecíveis afetados pela tarifa de 50% nas exportações para os Estados Unidos. E ainda: Defesa Civil de São Paulo alerta para baixa umidade do ar no interior do estado.



