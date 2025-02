A chuva de na terça-feira (18) voltou a causar estragos em São Paulo e na região metropolitana. Uma mulher morreu porque não conseguiu sair do carro a tempo em uma enchente. Veja também: governo do Rio de Janeiro reduz carga horária em escolas sem ar-condicionado devido ao calor.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!