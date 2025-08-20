Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta quarta (20)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Em Brasília, a Câmara dos Deputados realiza nesta quarta (20) uma comissão geral para discutir a proteção de crianças e adolescentes na internet. Os deputados aprovaram a urgência para o projeto que obriga as plataformas digitais a adotarem mecanismos de prevenção e combate à exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. E ainda: Veranico começa hoje com temperaturas 5 graus acima da média no sudeste e centro-oeste.



