Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta quarta (20)

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, marcou para quinta-feira (21) o novo depoimento do tenente-coronel Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro deverá prestar esclarecimentos sobre o plano para matar autoridades, como o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o próprio Alexandre de Moraes. Ele pode perder os benefícios da delação premiada.