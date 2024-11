Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta quarta (23)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O Tribunal Superior Eleitoral aprovou o envio de tropas de segurança federais para a realização do segundo turno em Manaus, no Amazonas, Fortaleza e Caucaia, no Ceará. O envio de tropas federais ocorre quando um município informa à justiça que o efetivo policial é insuficiente para garantir a segurança da votação. E ainda: Secretaria Nacional do Consumidor notifica lojas sobre suplementos adulterados.