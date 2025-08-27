Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta quarta (27)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aguarda a análise da Procuradoria-Geral da República sobre a presença de policiais na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília . A Polícia Federal enviou um ofício ao Supremo solicitando a medida para monitorar o ex-presidente e reduzir riscos de fuga. Na terça-feira, Moraes já havia pedido que a Polícia Penal do Distrito Federal monitorasse o endereço onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar. E ainda: Senado deve votar projeto de combate à adultização de menores na internet.



