Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta quarta (27)

Moraes aguarda parecer da PGR sobre a presença de agentes da PF na casa de Bolsonaro. Senado deve votar projeto de combate à adultização de menores na internet.

Boletim JR 24H|Do R7

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aguarda a análise da Procuradoria-Geral da República sobre a presença de policiais na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília. A Polícia Federal enviou um ofício ao Supremo solicitando a medida para monitorar o ex-presidente e reduzir riscos de fuga. Na terça-feira, Moraes já havia pedido que a Polícia Penal do Distrito Federal monitorasse o endereço onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar. E ainda: Senado deve votar projeto de combate à adultização de menores na internet.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Adultização
  • Alexandre de Moraes
  • Jair Bolsonaro
  • PF (Polícia Federal)
  • PGR (Procuradoria-Geral da República)
  • PL (Projeto de Lei)
  • Senado
  • STF (Supremo Tribunal Federal)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.