Veja nesta edição que o Senado aprovou uma Proposta de Emenda à Constituição que prevê a inclusão de guardas civis e agentes de trânsito como órgãos de segurança pública. E também: frente fria chega ao Sul do país com alerta de temporais. .



