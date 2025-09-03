Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Assista à íntegra da 1ª Edição do JR 24 Horas desta quarta (3)

Segundo dia de julgamento de trama golpista tem defesas de Bolsonaro e outros três réus

Boletim JR 24H|Do R7

O STF retoma nesta quarta-feira (3) o julgamento da trama golpista com as manifestações das defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos ex-ministros Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Netto.>br>
Assim como ocorreu ontem com outras defesas, eles devem apresentar argumentos para tentar inocentar os réus e invalidar a delação premiada de Mauro Cid. Os advogados do ex-ajudante de ordens negam que o militar tenha sido coagido a firmar acordo de delação com a Polícia Federal.

Veja também: São Paulo vai emitir 700 alertas para celulares com queixas de roubo.




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Alexandre de Moraes
  • Brasília
  • Jair Bolsonaro
  • Paulista
  • Presidente
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)
  • STF (Supremo Tribunal Federal)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.