Assista à íntegra da 1ª Edição do JR 24 Horas desta quarta (3)

O STF retoma nesta quarta-feira (3) o julgamento da trama golpista com as manifestações das defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos ex-ministros Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Netto.>br>

Assim como ocorreu ontem com outras defesas, eles devem apresentar argumentos para tentar inocentar os réus e invalidar a delação premiada de Mauro Cid. Os advogados do ex-ajudante de ordens negam que o militar tenha sido coagido a firmar acordo de delação com a Polícia Federal.



