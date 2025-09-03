Assista à íntegra da 1ª Edição do JR 24 Horas desta quarta (3)
Segundo dia de julgamento de trama golpista tem defesas de Bolsonaro e outros três réus
O STF retoma nesta quarta-feira (3) o julgamento da trama golpista com as manifestações das defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos ex-ministros Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Netto.>br>
Assim como ocorreu ontem com outras defesas, eles devem apresentar argumentos para tentar inocentar os réus e invalidar a delação premiada de Mauro Cid. Os advogados do ex-ajudante de ordens negam que o militar tenha sido coagido a firmar acordo de delação com a Polícia Federal.
