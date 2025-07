Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta quarta (30)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O forte terremoto que atingiu o extremo leste da Rússia provocou ondas de tsunami na Península de Kamchatka, epicentro do fenômeno, e em outras regiões do Oceano Pacífico. Além dos alagamentos causados por tsunamis de 3 a 4 metros de altura, o tremor de 8,8 graus de magnitude na escala Richter, que vai até 10, danificou edifícios e deixou feridos na Rússia. No Havaí, nos Estados Unidos, ordens de evacuação foram emitidas depois de ondas de até 5 metros atingirem a ilha. Toda a costa oeste dos Estados Unidos está em alerta, assim como grande parte da costa leste do Japão. E ainda: Ministério da Justiça da Itália deve decidir se Carla Zambelli será extraditada para o Brasil.



