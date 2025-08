Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta quarta (6)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A nova tarifa de 50% sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos já está em vigor. O governo brasileiro não divulgou medidas de socorro para os setores impactados. Há expectativa de que outros setores como carne, frutas e café possam ser incluídos na lista com quase 700 itens isentos da taxa. E ainda: Parlamentares passam a madrugada no Congresso em protesto contra a prisão domiciliar de Bolsonaro.



