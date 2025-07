Veja nesta edição que a perícia do IML (Instituto Médico Legal) não conseguiu precisar a hora da morte de Juliana Marins, brasileira que caiu em um vulcão na Indonésia. Estado do corpo prejudicou a análise. E mais: Governo e Congresso se reúnem para debater IOF.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!