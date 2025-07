Assista à íntegra da 1ª Edição do JR 24 Horas desta quinta (10)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Após anunciar que o Brasil vai responder ao tarifaço de Donald Trump com a lei de reciprocidade econômica, o presidente Lula se reúne nesta quinta (10) com o ministro Sidônio Palmeira para tratar da comunicação do governo nesta crise com os Estados Unidos. Apontado pela oposição como culpado pelo tarifaço de Trump, Lula precisa discutir uma estratégia de comunicação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!