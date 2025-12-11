Logo R7.com
Assista à íntegra da 1ª Edição do JR 24 Horas desta quinta (11)

Mais de 1,5 milhão de imóveis amanhecer sem energia após vendaval em São Paulo

Boletim JR 24H|Do R7

Mais de 1,5 milhão de imóveis amanheceram sem energia elétrica em São Paulo e região metropolitana nesta quinta-feira (11) após os fortes ventos que chegaram a 100 quilômetros por hora. As operações no aeroporto de Congonhas também ficaram prejudicadas e centenas de voos foram cancelados: Veja também: Câmara rejeita cassação e salva mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Glauber Braga (PSOL-RJ) foi suspenso por seis meses e também se livrou da punição máxima.

