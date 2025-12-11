Assista à íntegra da 1ª Edição do JR 24 Horas desta quinta (11)
Mais de 1,5 milhão de imóveis amanhecer sem energia após vendaval em São Paulo
Mais de 1,5 milhão de imóveis amanheceram sem energia elétrica em São Paulo e região metropolitana nesta quinta-feira (11) após os fortes ventos que chegaram a 100 quilômetros por hora. As operações no aeroporto de Congonhas também ficaram prejudicadas e centenas de voos foram cancelados: Veja também: Câmara rejeita cassação e salva mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Glauber Braga (PSOL-RJ) foi suspenso por seis meses e também se livrou da punição máxima.
Polícia Federal localiza fábrica clandestina de cigarros no Rio Grande do Sul
A organização criminosa recrutava cidadãos paraguaios para trabalhar no local e o dinheiro arrecadado com as vendas ilegais era ocultado em contas de terceiros
Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (11)
Polícia do Rio de Janeiro faz operação contra expansão do Comando Vermelho. Greve geral paralisa serviços públicos em Portugal.
Greve geral paralisa serviços públicos em Portugal
O protesto é contra mudanças na lei trabalhista que, segundo os sindicatos, facilitam demissões, aumentam a precariedade e reduzem direitos
Polícia do Rio de Janeiro faz operação contra expansão do Comando Vermelho
Moradores registraram a chegada dos policiais na comunidade, que foram recebidos pelos criminosos com tiros e carros incendiados usados como barricadas
Câmara mantém mandato da deputada federal Carla Zambelli
Glauber Braga também escapou da punição máxima e foi suspenso por seis meses
Ciclone se afasta, população ainda sente efeito dos eventos climáticos
Prazo para inscrição em concurso do IBGE vai até 17 de dezembro
Mais de 9.500 vagas temporárias estão disponíveis para nível médio
Insatisfeitos com nova lei, aplicativos suspendem retomada do mototáxi em São Paulo
Serviço não pode ser oferecido no centro expandido da cidade e em dias de chuva.
Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (10)
Câmara dos Deputados suspende mandato do deputado Glauber Braga por seis meses
Trabalhadores da Petrobras aprovam greve nacional a partir de segunda-feira (15)
Greve foi decidida após contraproposta da empresa não atender demandas dos trabalhadores
Deputado Rodrigo Bacellar se afasta temporariamente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro
Bacellar protocolou pedido de licença por 10 dias após deixar a prisão
Decisão ocorre após votação que não alcançou os votos necessários para cassação
Ventania causa caos em SP com quedas de árvores e falta de luz
Mais de dois milhões de unidades atendidas pela Enel continuam sem energia em todo o estado
María Corina Machado chega à Noruega após cerimônia do Nobel da Paz
Ela apareceu na sacada do hotel tradicionalmente usado pelos ganhadores do Nobel, em Oslo