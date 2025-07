Assista à íntegra da 1ª Edição do JR 24 Horas desta quinta (17)

Veja nesta edição que a mudança em licenças ambientais aprovada pela Câmara na noite de quarta-feira (16) abre brecha para a exploração de petróleo na Amazônia. E mais: Cruzeiro enfrenta Fluminense no Maracanã e pode assumir liderança do Brasileirão. Jogo terá transmissão da RECORD a partir das 19h



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!