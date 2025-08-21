Logo R7.com
Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta quinta (21)

Contratos consignados antigos já podem migrar para nova plataforma do governo. Supremo pede explicações a Bolsonaro sobre possível pedido de asilo à Argentina.

Boletim JR 24H|Do R7

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A partir desta quinta (21), os trabalhadores com carteira assinada poderão solicitar a portabilidade de contratos antigos de empréstimos consignados por meio da plataforma "crédito do trabalhador". O trabalhador deve autorizar o compartilhamento dos dados com as mais de 70 instituições financeiras habilitadas no programa e, assim, escolher a melhor condição de empréstimo. E ainda: Supremo pede explicações a Bolsonaro sobre possível pedido de asilo a Argentina.

