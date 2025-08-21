Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta quinta (21)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A partir desta quinta (21), os trabalhadores com carteira assinada poderão solicitar a portabilidade de contratos antigos de empréstimos consignados por meio da plataforma "crédito do trabalhador". O trabalhador deve autorizar o compartilhamento dos dados com as mais de 70 instituições financeiras habilitadas no programa e, assim, escolher a melhor condição de empréstimo. E ainda: Supremo pede explicações a Bolsonaro sobre possível pedido de asilo a Argentina.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!