Frio se intensifica no Sul e outras regiões do país e Serra Gaúcha tem sensação térmica abaixo de zero. Veja também: Líderes da Câmara se reúnem para discutir decreto do governo que aumenta alíquota do IOF.



