Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta quinta (30)

Um avião comercial da American Airlines com 64 pessoas e um helicóptero militar com três soldados colidiram no ar em Washington, caindo no rio Potomac próximo ao aeroporto Ronald Reagan. As equipes de resgate trabalham na área, mas as chances de encontrar sobreviventes são mínimas. Até o momento, entre 19 e 25 corpos foram recuperados. O presidente Donald Trump lamentou o incidente e disse que a colisão poderia ter sido evitada. O Departamento de Defesa dos EUA anunciou uma investigação para apurar as causas do acidente.