Veja nesta edição um estudo que mostra que São Paulo e Paraná concentram as cidades mais desenvolvidas do Brasil. E mais: Mais de 90% das bacias do cerrado perderam água nas últimas décadas. Desmatamento é o principal fator para a diminuição dessa capacidade hídrica.



