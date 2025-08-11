Logo R7.com
Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta segunda (11)

São Paulo reforça vacinação contra o sarampo após aumento de casos em países vizinhos. Governo planeja pacote de apoio a setores afetados pelo tarifaço dos EUA.

Boletim JR 24H|Do R7

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O Ministério da Saúde está monitorando a situação do sarampo no Brasil devido ao aumento de casos em países vizinhos. A Prefeitura de São Paulo inicia nesta segunda-feira (11) uma campanha de vacinação que vai até 29 de agosto. A vacina estará disponível para bebês a partir de 6 meses até adultos com 59 anos em 27 estações do transporte público e no aeroporto de Congonhas. As unidades básicas de saúde também continuam oferecendo a vacina. E ainda: Governo federal planeja pacote de apoio a setores afetados pelo tarifaço dos EUA.

